Франция выслала в Россию чеченского общественника Гадаева

…несмотря на запрет суда.

Власти Франции депортировали 37-летнего чеченского беженца Магомеда Гадаева, несмотря на то, что суд отменил решение о высылке. Об этом «Новой газете» сказала супруга Гадаева Марет.

«Он позвонил мне с телефона сопровождающего французского полицейского и сообщил, что он в Шереметьево. После этого связь с ним пропала», — сказала Марет.

Она также добавила, что утром, находясь в депортационном лагере, Магомед поранил себе живот в знак протеста против высылки. Это не остановило французских чиновников — рейс Гадаева задержали, но позже сразу выслали его, оказав экстренную медпомощь.

Как уточняет супруга, вечером 8 апреля защита Гадаева успела направить жалобу на депортацию беженца в Европейский суд по правам человека.

Магомед Гадаев — член правления организации «Барт Маршо» и член «Ассамблеи чеченцев Европы», представляющих интересы диаспоры. Он бежал из Чечни после того, как подвергся пыткам в заключении в России. Адвокат Гадаева доказал этот факт во французском суде, сообщало издание «Кавказ.Реалии»*. Издание «Заборона» писало, что в Чечне Гадаева преследовали за участие в боевых действиях Второй чеченской войны на стороне вооруженных формирований ЧРИ.

В октябре 2020 года Гадаева задержали во Франции на фоне особого внимание полиции к выходцам с Кавказа после убийства 18-летним чеченцем учителя Самюэля Пати. Магомеда поместили в депортационный лагерь, но суд приостановил, а затем отменил решение о высылке, так как адвокат Арно Тулуз смог донести до французского правосудия, что на родине Гадаеву грозят пытки.

8 апреля Гадаева снова задержали, когда он пришел отметиться в полицию. По его словам, полицейские сослались на решение главы МВД Франции о депортации. При этом запрет суда на высылку остается в силе, а через 20 дней у Гадаева должен состояться суд по предоставлению статуса беженца во Франции, сказала его жена.

В ноябре министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил главе МВД РФ Владимиру Колькольцеву, что «лица, у которых нет больше оснований находиться во Франции, должны вернуться на родину». Французские силовики получили список из 231 иностранного гражданина, подозреваемого в радикализации, и объявили о намерении вернуть всех фигурантов списка на родину. Более 100 человек из этого перечня отправили в депортационные лагеря или под домашний арест.

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Все это произошло после того, как в октябре 2020 года 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзаров убил 47-летнего учителя географии и истории Самюэля Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Поводом стало то, что педагог якобы показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Теракт вызвал большой резонанс во Франции и в России. Позже выяснилось, что история о демонстрации учителем карикатур на исламского пророка была выдумкой одной из его учениц.

*Внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов

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