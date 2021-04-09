 

Компания Samsung собирается устанавливать камеры Olympus на смартфоны Galaxy S22

09.04.2021, 16:56, Новости дня
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В недалеком будущем компания Samsung сможет устанавливать камеры Olympus в свои смартфоны Galaxy S22. Об этом стало известно из компетентных источников. Сейчас идут переговоры между обоими производителями.

Как сообщают источники, южнокорейская компания осознает, что в мобильных гаджетах, выпускаемых под брендом «Самсунга», необходимо улучшить оптику. Поэтому они находятся в поиске надежного поставщика качественных камер, уточняют эксперты.

Однако не стоит ожидать очень быстрых результатов будущего сотрудничества. По некоторым данным, новая модель смартфона с камерой Olympus выйдет на рынок не раньше первого квартала будущего года. Сотрудничество с другими поставщиками оптики Samsung также намерен продолжать.



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