 

На рынок РФ выходит новый планшет Huawei MatePad

09.04.2021, 16:56, Новости дня
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Новый планшет MatePad 10.4 вскоре выйдет на российский рынок, сообщают представители компании Huawei (Китай). Для отечественного покупателя предусмотрена версия гаджета с процессором Kirin 820 5G.

Как стало известно, данное устройство обеспечивает не только связь в формате пятого поколения, но достаточно приличный объем оперативной памяти (4 Гб). Основная память – 128 Гб, что является вполне приемлемым показателем.

Объявлена и базовая цена нового планшета в России. Она составит 26 тысяч 990 рублей. Размера экрана в планшете равен 10,4 дюйма. На нем отображается картинка с разрешением 1200 на 2000 пикселей. Емкость аккумулятора – 7250 мАч. Также к планшету прилагается быстрое зарядное устройство мощностью 22,5 Вт.



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