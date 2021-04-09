 

Производители напомнили о том, как правильно заряжать смартфоны

09.04.2021, 16:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Не всем известно, например, о том, что новые, только что купленные смартфоны, уже не нужно по несколько раз заряжать и полностью разряжать, чтобы «разогнать» батарею. Это приходилось делать со старыми аппаратами, но сегодня требования уже иные, уточняют производители.

Также они предостерегают пользователей от привычки постоянно держать на индикаторе 100%. Это очень вредно. Лучше всего не допускать уровня выше 80-90%, но и не ожидать, когда показатель упадет ниже 40%.

Производители обращают внимание на то, что на рынке появились устройства с литий-полимерными батареями, которые быстрее заряжаются и дольше держат. И все же специалисты не советуют злоупотреблять быстрыми зарядными устройствами, особенно если их использование с данным гаджетом не предусмотрено производителем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Обновленный Mercedes-Benz S-Class запечатлели без камуфляжа

30.08 / Более 40 человек эвакуировали из-за пожара в самарском спорткомплексе

25.06 / На Шри-Ланке арестовали друзей российского биолога

13.08 / Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Путин – международный террорист и военный преступник. Крым – это Украина

13.07 / “Слуга народа” хочет рассмотреть на этой неделе языковой законопроект Бужанского. В “Европейской солидарности” обвинили монобольшинство в подыгрывании Путину

08.09 / Обычные инфекции могут провоцировать болезнь Альцгеймера

11.03 / Около сорока российских компаний подверглись хакерским атакам

30.07 / Срочную встречу с кандидатами в президенты созвали в Белоруссии

01.01 / Зеленский в новогоднем послании по-русски сказал про «украинский Крым»

09.01 / Макрон нашёл «настоящего» виновника отставания с вакцинацией – французскую бюрократию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика