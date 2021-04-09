Производители напомнили о том, как правильно заряжать смартфоны

Не всем известно, например, о том, что новые, только что купленные смартфоны, уже не нужно по несколько раз заряжать и полностью разряжать, чтобы «разогнать» батарею. Это приходилось делать со старыми аппаратами, но сегодня требования уже иные, уточняют производители.

Также они предостерегают пользователей от привычки постоянно держать на индикаторе 100%. Это очень вредно. Лучше всего не допускать уровня выше 80-90%, но и не ожидать, когда показатель упадет ниже 40%.

Производители обращают внимание на то, что на рынке появились устройства с литий-полимерными батареями, которые быстрее заряжаются и дольше держат. И все же специалисты не советуют злоупотреблять быстрыми зарядными устройствами, особенно если их использование с данным гаджетом не предусмотрено производителем.