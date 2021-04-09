 

В Киеве опровергли сообщения о подготовке к наступлению на Донбассе

09.04.2021, 16:10, Новости дня
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Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.

«Сообщения … о якобы «подготовке Украины к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации», – сообщил Хомчак, передает РИА «Новости».

По его словам, целью сообщений о подготовке наступления Киева в Донбассе является якобы дискредитация Украины на международной арене и создание панических настроений на неподконтрольных украинским властям территориях региона.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.

В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД РФ подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте РФ и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.

Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.



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