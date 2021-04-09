 

Путин выразил Елизавете II соболезнования в связи со смертью принца Филипа

09.04.2021, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга принца Филипа, информирует пресс-служба Кремля.

«Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга – принца Филиппа, герцога Эдинбургского», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В телеграмме, в частности, подчеркивается, что с именем принца Филипа «связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны». «Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», – отметил Путин.

Президент также пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты, а также попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам королевской семьи.

Принц Филипп умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В Великобритании объявлен траур. Обычно национальный траур длится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании возвращается к своим обязанностям.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.01 / Байден рад, что Трамп не придет на его инаугурацию

08.10 / Армения заявила об уничтожении двух азербайджанских беспилотников

26.03 / Дело ПриватБанка. Суд назначил залог подозреваемой по делу о выводе из финучреждения около 8,2 млрд грн

06.08 / Прокуратура потребовала закрыть парковку для женщин в Казани

28.03 / Участники всероссийского конкурса «Большая перемена» приняли хартию

15.01 / США объявили о введении санкций против иранских организаций за продажу оружия

03.09 / Школьники в Благовещенске получили ожоги глаз после дезинфекции

17.08 / Пушков назвал главную причину возможного поражения Лукашенко

23.02 / В заповеднике “Аскания-Нова” снова массово погибли птицы

17.08 / Белорусский политолог: Польша и Литва манипулируют Тихановской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика