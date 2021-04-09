Путин выразил Елизавете II соболезнования в связи со смертью принца Филипа

Президент Владимир Путин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга принца Филипа, информирует пресс-служба Кремля.

«Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга – принца Филиппа, герцога Эдинбургского», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В телеграмме, в частности, подчеркивается, что с именем принца Филипа «связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны». «Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», – отметил Путин.

Президент также пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты, а также попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам королевской семьи.

Принц Филипп умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В Великобритании объявлен траур. Обычно национальный траур длится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании возвращается к своим обязанностям.