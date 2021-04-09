 

Школьник из Москвы получил условный срок за хранение бомбы

09.04.2021, 16:10, Новости дня
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Тушинский районный суд Москвы приговорил к двум годам и трем месяцам условно московского школьника, у которого при обыске нашли самодельную бомбу, сообщил его адвокат Сергей Ашанин.

Ашанин сообщил, что прокуратура запрашивала 2,5 года условно и 10 тыс. рублей штрафа, передает РИА «Новости».

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Официально об обстоятельствах задержания следствие не сообщает, но, судя по материалам уголовного дела, молодой человек состоял в переписке с анархистом Михаилом Жлобицким, взорвавшим себя у здания УФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года.

Школьника, которому на тот момент было 14 лет, задержали через три дня после архангельского взрыва.

Защита исходит из того, что молодой человек познакомился со Жлобицким случайно в Telegram и переписывался с ним на различные химические темы. Об изготовлении бомб они якобы не общались и совместные действия не планировали.

После задержания в ноябре 2018 года подросток провел в СИЗО около года, в октябре 2019 года его отпустили под домашний арест. В конце января Мосгорсуд изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Свое решение суд мотивировал тем, что следствие нарушило сроки для предоставления материалов уголовного дела на ознакомление защите.

Мера пресечения «запрет определенных действий» запрещает выходить ночью из дома, пользоваться интернетом, общаться со свидетелями.

Уголовная ответственность в РФ наступает с 16 лет, а по ряду тяжких статей, включая указанные выше, – с 14 лет.



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