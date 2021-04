Аманда Сейфрид впервые за долгое время показала сына

В сентябре 2020 года голливудская актриса Аманда Сейфрид и ее супруг и коллега Томас Садоски стали родителями во второй раз. Новость подтвердила сама звезда, опубликовав первый снимок малыша в аккаунте благотворительной организации War Child. Но с октября в Instagram актрисы не было ни одного семейного кадра: только обложки модных журналов, кадры со съемок фильма “Манк” (за роль в нем актриса получила номинацию на “Оскар”), любимые собаки, лошади… Но ни сына, ни дочери Аманда не показывала.

Сегодня же звезда мюзикла “Мамма Mia!”, а также фильмов “Время” и “Дрянные девчонки” впервые за более чем пять месяцев выложила фотографию подросшего сына. На снимке он тянется к их собаке по кличке Финн, лежа в детском кресле. Но, к сожалению, лица не кадре не видно. Уровень скрытности Аманды можно оценить только по тому факту, что имя ее сына общественность не знает до сих пор. Впрочем, и имя их дочери Нины стало известно широкой аудитории только спустя время.

Напомним, Аманда и Томас познакомились летом 2015 года во время репетиций бродвейской постановки The Way We Get By, в которой они исполняли главные роли. На тот момент оба находились в отношениях: Аманда два года встречалась с актером Джастином Лонгом, а Томас в течение восьми лет был женат на актрисе Кимберли Хоуп. После того как актеры оставили отношения с другими людьми в прошлом, они решили объявить о своем романе во всеуслышание. Впервые Аманда и Томас стали родителями в марте 2017 года, через несколько недель после того, как сыграли тайную свадьбу.

Сейчас я мама и ценю вещи по-другому, все приобрело иное значение,- рассказывала в редком интервью о материнстве Сейфрид. В беседе с HELLO! актриса также отметила, что ее дочь уже видела своих родителей на экране, причем, уже научилась разделять реальность от вымысла:

У нее получается уложить тот факт, что мама на экране, в голове и осмыслить его. Это здорово. Мне самой приятно видеть, когда она смотрит на нас по телевизору – ведь ее отец тоже актер. Она точно понимает, что мы играем персонажей.

Аманда Сейфрид и Томас Садоски Аманда Сейфрид с сыном, октябрь 2020 года Дочь Аманды Нина с отцом, актером Томасом Садоски