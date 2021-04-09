Продавцы избавляются от остатков умных часов Samsung Galaxy Watch

Как сообщают эксперты, модуль умных часов Samsung Galaxy Watch, выпущенную в южнокорейской компании еще три года назад, уже трудно найти на сайтах крупных интернет-магазинов. В частности, исчез гаджет на Best Buy и на Amazon.

Часы уже сняты с производства, напоминают специалисты. Однако остатки на складах еще распродаются, причем на очень выгодных условиях.

Недавно смарт-часы получили очередное обновление. После этого магазины, которые продолжают их продажи, начали давать гарантию на 90 дней. Также они в очередной раз снизили цену. Теперь наручное устройство можно купить за 85 американских долларов. Кстати, за всю историю выпуска Samsung Galaxy Watch о часах не было откровенно негативных отзывов.