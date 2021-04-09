Роспотребнадзор подсказал, как облегчить симптомы аллергии

Наступила весна, а вместе с ней у многих людей появляется поллиноз – аллергическая реакция на пыльцу трав и деревьев. Специалисты Роспотребнадзора подсказали простые способы для облегчения симптомов непростого заболевания.

Эксперты отмечают, что во время цветения растений у аллергиков снижается иммунитет, а это в условиях коронавирусной пандемии чревато проникновением SARS-COV-2 в организм. Рекомендовано людям, страдающим поллинозом, с особым вниманием отнестись к своему здоровью. В первую очередь необходимо при выходе на улицу использовать маски, солнцезащитные очки и закрывающую кожные покровы одежду, а по возвращению домой сразу принять душ и переодеться. Также нужно промыть глаза, нос и полоскать водой ротовую полость.

Если появилась негативная реакция организма на цветение какого-либо растения, то стоит незамедлительно обратиться к профильному специалисту. В медицинском учреждении будет проведено обследование на аллергены, которые вызывают реакцию, только после этого врач выпишет лекарства и расскажет, как облегчить состояние больного.

Стоит отметить, что если у человека в начале апреля при дневном выходе на улицу появляется насморк, а ещё отекают глаза, появляется сильнейший кожный зуд и слезотечение, то это сезонная аллергия на пыльцу растений. Самым эффективным методом избежать такого обострения считается смена климатической зоны на время цветения, передаёт «НьюИнформ».