РКН опроверг сообщения о сбоях у операторов из-за оборудования ведомства

“В материале газеты “Коммерсантъ” изложена непроверенная изданием информация, которая не соответствует действительности. Оборудование ТСПУ работает без сбоев и не оказывает влияние на работу сетей операторов связи”, – цитирует ТАСС заявление пресс-службы РКН.

Там отметили, что дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования круглосуточно взаимодействуют с операторами, анализируют возможные проблемы с их инфраструктурой. Жалоб от провайдеров не поступало, подчеркнули в ведомстве.

По данным РКН, в апреле Центр мониторинга зафиксировал потерю связи с ТСПУ на двух узлах связи петербургского оператора “Обит”. Провайдер не стал предоставлять подробные технические данные, необходимые для выяснения причин, сказано в сообщении.

“Оператор “Обит”, пытаясь решить возникшие в его сети проблемы со связью, самостоятельно, без предупреждения ЦМУ ССОП, выключил оборудование ТСПУ, что не решило проблему”, – подчеркнули в пресс-службе РКН.

Через три часа ТСПУ были включены, работа возобновилась. Анализ лог-файлов неполадок в работе перед аварией не выявил.