 

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве объяснили

09.04.2021, 15:50, Разное
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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский прокомментировал подъем заболеваемости COVID-19 в Москве. По его мнению, рост числа заразившихся произошел по двум причинам – из-за несоблюдения масочного режима и новых мутаций вируса.

Вознесенский подчеркнул, что гражданам пока рано расслабляться. Вместе с этим специалист выступил против ужесточения ограничений в нынешних условиях. Доцент РУДН считает, что карантин нужно вводить только при серьезном подъеме заболеваемости, передает РИА Новости.

Общее количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию, сегодня составляет 4,6 миллиона. За прошедшие сутки диагноз поставили 9,1 тысячи человек. Всего с начала пандемии выздоровели 4,2 миллиона граждан, скончались 102,2 тысячи пациентов.

В январе 2020 года во всех регионах началась масштабная вакцинация. Россия официально зарегистрировала три препарата от COVID-19 – “КовиВак”, “ЭпиВакКорона” и “Спутник V”. Недавно Минздрав приступил к регистрации четвертой вакцины – “Спутник Лайт”.

Россия занимает пятое место в списке стран с наибольшим числом граждан, заразившихся коронавирусом. Лидируют Соединенные Штаты (31 миллион случаев). После них идут Бразилия, Индия (по 13 миллионов случаев) и Франция (почти 5 миллионов случаев).



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