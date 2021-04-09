Мнение: «Сумма» преступлений

Тройка судей приступила к рассмотрению беспрецедентного уголовного дела в отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых

В минувший вторник в Мещанском районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, его старшего брата, экс-сенатора от Смоленской области, Магомеда Магомедова и четырех предполагаемых соучастников серии преступлений, среди которых организация преступного сообщества или участие в нем, крупные растраты и мошенничество (ст. 210, 160 и 159 УК РФ).

…Дело будет рассматриваться в течение пяти рабочих дней подряд каждую последнюю неделю месяца. Ближайшая пятидневка начнется 26 апреля и продлится до 30 апреля. Заседания расписаны вплоть до сентября.

Суду предстоит изучить 721 том материалов дела и 126 упаковок вещественных доказательств, допросить 1092 человека, заявленных следствием и прокуратурой в качестве свидетелей обвинения. Судебный процесс, видимо, затянется на несколько лет. Очевидно, суду совсем не хочется торопиться, ведь перед ним стоит очень непростая задача.

Уголовное дело в отношении Магомеда и Зиявудина Магомедовых — первый прецедент применения ст. 210 УК РФ в отношении крупного бизнеса. Следствие признало холдинговую группу «Сумма» преступным сообществом, притом продолжало настаивать на этом даже после того, как в январе прошлого года президент России в Послании Федеральному собранию заявил о необходимости перестать использовать 210-ю статью как карательный инструмент против бизнеса. В апреле прошлого года в ст. 210 УК РФ были внесены поправки, которыми было запрещено привлекать к уголовной ответственности по данной статье УК учредителей, руководителей и сотрудников предприятий, за исключением случаев, когда предприятие специально создается для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Этой лазейкой и воспользовалось следствие, указав в обвинительном заключение, что «Сумма» — именно такая организация, изначально, еще в 2010 году, созданная специально для растрат и хищений.

Эта «изначальность» и «заведомость» ставит теперь суд перед очень непростым выбором. Ведь если братья Магомедовы будут признаны виновными, судьи тем самым подтвердят, что огромный бизнес с миллиардными оборотами, десятками тысяч рабочих мест в России и за рубежом изначально создавался как инструмент совершения преступлений.

Придется признать преступными и 20–25 миллиардов рублей налогов, которые «Сумма» ежегодно перечисляла в бюджеты всех уровней.

Придется признать, что реконструкцию основной сцены Большого театра провели преступники. Строительство федеральных трасс и нефтепроводов, возведение портового терминала в Приморске — все это тоже, выходит, было сделано преступниками.

Само собой, придется признать, что государственные награды Зиявудина Магомедова — орден Почета и орден Дружбы — это награды за преступления.

Всего обвиняемым инкриминируют хищение 11 миллиардов рублей. При этом в ноябре прошлого года Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей.

Фигуранты по закону имеют право на рассмотрение их уголовного дела «тройкой» в составе трех профессиональных судей. И братья Магомедовы воспользовались этим правом.

В минувший вторник, когда представители прокуратуры огласили обвинения, братья Магомедовы, как и другие фигуранты уголовного дела, отказались признавать вину в совершении преступлений.

ПОДРОБНОСТИ

Кто-нибудь может обьяснить, почему фигуранты этого дела уже четвертый год находтяся в тюрменых камерах? Почему не под домашним арестом или не под подпиской о невыезде? Обвиняемым инкриминируется растрата и хищение 11 млрд рублей, но при этом у них арестовано активов на 45 млрд. рублей. То есть государство уже не в накладе, уже «наварило» 34 млрд. И если фигуранты сбегут из России, думаю, это только обрадует следствие, прокуратуру и суд. Не надо будет рассматривать уголовное дело и пытаться состыковать нестыкуемое.

Но, похоже, что братьев Магомедовых держат в тюрьме из-за ключевого актива Зиявудина Магомедова – крупного пакета акций в транспортной компании FESCO. Пока Зиявудин находится в Лефортово, продолжается процесс раздербанивания FESCO. Но собственник не отказался от борьбы за свой актив. И инициаторы уголовного дела прекрасно понимают, что даже находясь под домашним арестом или и вовсе на подписке, Зиявудин может развернуть куда более активную каманию за FESCO. В международных судах, например… Ну а раз есть такое понимание, братья Магомедовы, видимо, еще не скоро выйдут на свободу. Если вообще выйдут…

На снимке Зиявудин и Магомед Магомедовы, фотография отсюда

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