Оглашена цена флагманского смартфона ZTE Axon 30 Ultra

Как стало известно из компетентных сетевых источников, новая модель флагманского смартфона ZTE Axon 30 Ultra попадет в розничную торговлю с базовой ценой 1200 американских долларов.

Также инсайдеры сообщили довольно-таки подробную техническую информацию о новом гаджете. В частности, они утверждают, что мощность главного датчика видеокамеры составит 64 Мп. Однако не исключено, что на разных рынках гаджеты получат разные названия, уточняют эксперты.

Известно также, что аппарат построен на основе мощного процессора Snapdragon 888, который обеспечит доступ к стандарту связи 5G. Объем оперативной памяти в будущей линейке стартует с 12 Гб. Основная будет на менее 256 Мб. Размер экрана – 6,9 дюйма по диагонали.