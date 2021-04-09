Xiaomi запустила в производство новую умную колонку

Новая модель умной колонки Mi AI Speaker обойдется покупателю всего-то в 30 американских долларов, сообщили в компании Xiaomi, которая начала производство данного устройства.

Как сообщает разработчик, габариты гаджета по двум осям координат составят по 88,2 мм, а по третьей – 211,6 мм. Колонка обладает продвинутыми алгоритмами для мгновенной обработке звуков. Насыщенными они становятся даже в низком диапазоне.

Также в колонке есть шесть микрофонов, благодаря которым она легко распознает голосовые команды. Беспроводная связь осуществляется в системе Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Колонка вскоре поступит в свободную продажу. Сейчас же можно оформлять предзаказы на новую модель колонки.