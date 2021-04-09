 

Xiaomi запустила в производство новую умную колонку

09.04.2021, 15:08, Новости дня
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Новая модель умной колонки Mi AI Speaker обойдется покупателю всего-то в 30 американских долларов, сообщили в компании Xiaomi, которая начала производство данного устройства.

Как сообщает разработчик, габариты гаджета по двум осям координат составят по 88,2 мм, а по третьей – 211,6 мм. Колонка обладает продвинутыми алгоритмами для мгновенной обработке звуков. Насыщенными они становятся даже в низком диапазоне.

Также в колонке есть шесть микрофонов, благодаря которым она легко распознает голосовые команды. Беспроводная связь осуществляется в системе Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Колонка вскоре поступит в свободную продажу. Сейчас же можно оформлять предзаказы на новую модель колонки.



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