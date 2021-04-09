Учёные назвали суперфуды, полезные для сердца и мозга

Американские учёные назвали суперфуды, полезные для здоровья сердца и хорошей работы мозга. Рекомендуется взять за основу рацион, насыщенный овощами и фруктами, бобовыми и цельнозерновой пищей.

Возглавляют рейтинг полезных продуктов-рекордсменов зелёные овощи. Шпинат, брокколи и капуста помогают замедлить старение мозга и повысить умственное развитие. Эти суперфуды за счёт достаточного количества микроэлементов, витаминов и антиоксидантов поддерживают здоровье сердца, снижают артериальное давление, уровень плохого холестерина и воспаления во всём организме, а также предотвращают раковые опухоли, защищая клетки от повреждений свободными радикалами. Вдобавок ко всему за счёт обилия клетчатки зелёные овощи улучшают пищеварение.

Уверенное второе место в списке суперфудов разделяют жирная рыба и авокадо. Сёмга и лосось, форель, тунец, сельдь, сардина и сом богаты омега-3 жирными кислотами и полезными ненасыщенными жирами, которые очищают организм от плохого холестерина, а ещё улучшают вязкость крови, нормализуют артериальное давление и укрепляют стенки сосудов. Если человек не ест рыбу, то может заменить её на авокадо и добавить в свой рацион семена льна и чиа.

Исследования учёных из Гарвардской медицинской школы доказали, что женщины, которые ели клубнику и чернику пару раз в неделю, отличались хорошей памятью, поэтому медики рекомендуют добавлять в пищу спелые ягоды. Также для здоровья мозга и сердечно-сосудистой системы необходимы грецкие орехи, благодаря содержанию калия и магния они укрепляют стенки сосудов, нормализуют артериальное давление и снижают концентрацию вредного холестерина.

Стоит отметить, что кофеин в умеренных количествах положительно влияет на центральную нервную систему: улучшает настроение, повышает физическую и умственную активность. В ходе очередного исследования зарубежные учёные подтвердили, что добровольцы, которые ежедневно употребляли одну кружку кофе, были более внимательными и сосредоточенными, чем те, кто игнорировал бодрящий напиток.

Источник: ufacitynews.ru