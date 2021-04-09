 

Учёные назвали суперфуды, полезные для сердца и мозга

09.04.2021, 15:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские учёные назвали суперфуды, полезные для здоровья сердца и хорошей работы мозга. Рекомендуется взять за основу рацион, насыщенный овощами и фруктами, бобовыми и цельнозерновой пищей.
Возглавляют рейтинг полезных продуктов-рекордсменов зелёные овощи. Шпинат, брокколи и капуста помогают замедлить старение мозга и повысить умственное развитие. Эти суперфуды за счёт достаточного количества микроэлементов, витаминов и антиоксидантов поддерживают здоровье сердца, снижают артериальное давление, уровень плохого холестерина и воспаления во всём организме, а также предотвращают раковые опухоли, защищая клетки от повреждений свободными радикалами. Вдобавок ко всему за счёт обилия клетчатки зелёные овощи улучшают пищеварение.

Уверенное второе место в списке суперфудов разделяют жирная рыба и авокадо. Сёмга и лосось, форель, тунец, сельдь, сардина и сом богаты омега-3 жирными кислотами и полезными ненасыщенными жирами, которые очищают организм от плохого холестерина, а ещё улучшают вязкость крови, нормализуют артериальное давление и укрепляют стенки сосудов. Если человек не ест рыбу, то может заменить её на авокадо и добавить в свой рацион семена льна и чиа.

Исследования учёных из Гарвардской медицинской школы доказали, что женщины, которые ели клубнику и чернику пару раз в неделю, отличались хорошей памятью, поэтому медики рекомендуют добавлять в пищу спелые ягоды. Также для здоровья мозга и сердечно-сосудистой системы необходимы грецкие орехи, благодаря содержанию калия и магния они укрепляют стенки сосудов, нормализуют артериальное давление и снижают концентрацию вредного холестерина.

Стоит отметить, что кофеин в умеренных количествах положительно влияет на центральную нервную систему: улучшает настроение, повышает физическую и умственную активность. В ходе очередного исследования зарубежные учёные подтвердили, что добровольцы, которые ежедневно употребляли одну кружку кофе, были более внимательными и сосредоточенными, чем те, кто игнорировал бодрящий напиток.

Источник: ufacitynews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Мнение: Перенос

18.11 / «Приложите рецепт к больному месту»

01.12 / Дарья Мороз рассказала, за что благодарна Ксении Собчак

09.10 / В Кремле предупредили россиян о новых мерах из-за коронавируса

19.08 / Беременность назвали фактором риска тяжёлого течения коронавируса

12.08 / 5 экологичных брендов, на которые стоит обратить внимание

08.08 / «Лола с Лялиного!» – Лолита Милявская прогулялась по Москве с недокрашенными волосами

24.12 / Федеральная служба отельеров

24.12 / Добро против хейта: Лиза Арзамасова поделилась эмоциями после свадьбы с Ильей Авербухом

22.12 / Эксперт объяснил причины исчезновения интернета во время телефонного разговора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика