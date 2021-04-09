Более 60% онкогематологических больных в РФ лишились полноценной медпомощи из-за COVID-19



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В опросе приняли участие 788 человек из 76 регионов России, сообщили МедПорталу организаторы опроса. Более 60% респондентов заявили, что в 2020 году периодически испытывали сложности при посещении лечащего врача. Еще 53% столкнулись с тем, что медицинские учреждения принимали только неотложных пациентов, около 9% вынуждены были ждать запись к врачу месяц и больше.

Три четверти опрошенных признались, что не удовлетворены оказанием медицинской помощи по онкогематологическому профилю в своем регионе. В основном сложности были связаны с доступностью лечения, и более половины пациентов, которым показана терапия 2-й и последующих линий, испытывают трудности с получением лекарств.

Причем среди опрошенных есть как те, кто просто не может получить необходимое лечение, так и пациенты, которым и вовсе не назначают инновационные терапевтические опции», — сообщили в «Содействии».

Трудности с диагностикой испытывает почти каждый третий пациент, и в основном это касается мониторинга эффективности терапии, необходимой для проведения полноценного лечения.

«Если посмотреть региональные программы государственных гарантий, то во многих регионах перечни существенно меньше перечня ЖНВЛП, что противоречит законодательству и, конечно же, влияет на доступность лекарств, – рассказала Лилия Матвеева, президент организации «Содействие». Она отметила, что онкогематологические заболевания уже больше года включены в федеральную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями», однако доступность диагностики и лечения таких пациентов по-прежнему оставляет желать лучшего.

В ноябре прошлого году Институт онкологии «Хадасса Москва» озвучил результаты собственного исследования, проведенного среди онкобольных. Результаты показали, что большинство пациентов были вынуждены прервать или отложить лечение во время пандемии. При этом в 11% случаев были зафиксированы рецидивы, в большинстве – прогрессирующие и характеризующиеся метастазированием.