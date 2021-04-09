 

Россиянин заживо сгорел в машине в результате ДТП под Челябинском

09.04.2021, 14:56, Разное
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Поистине пугающая дорожная авария произошла в Челябинской области. На федеральной трассе М-5 “Урал” столкнулись два грузовика.

Водитель одного из большегрузов Scania по неизвестной причине выехал на встречную полосу, по которой двигался другая фура с цистерной. Её водитель пытался уйти от столкновения на обочину, но ему это не удалось. В результате аварии машина виновника ДТП загорелась, но мужчина не смог из неё выбраться и сгорел заживо. Водитель автоцистерны не пострадал, сообщает Пятый канал.



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