Россиянин заживо сгорел в машине в результате ДТП под Челябинском

Поистине пугающая дорожная авария произошла в Челябинской области. На федеральной трассе М-5 “Урал” столкнулись два грузовика.

Водитель одного из большегрузов Scania по неизвестной причине выехал на встречную полосу, по которой двигался другая фура с цистерной. Её водитель пытался уйти от столкновения на обочину, но ему это не удалось. В результате аварии машина виновника ДТП загорелась, но мужчина не смог из неё выбраться и сгорел заживо. Водитель автоцистерны не пострадал, сообщает Пятый канал.