 

В ГД сообщили о готовности TikTok удалять незаконный контент

09.04.2021, 14:56, Разное
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Представители компании сообщили, что делают все возможное для своевременного выявления, модерации и удаления опасного контента, рассказал парламентарий. “Руководство TikTok предлагает нам на постоянной основе с ними взаимодействовать”, – заявил Пискарев.

Состоявшийся диалог депутат назвал конструктивным. Он отметил, что руководству TikTok предложена помощь в разъяснении российского законодательства.

В компании полагают, что промедление с удалением опасного контента произошло не по их вине, ведь объемы информации огромны, рассказал Пискарев. По словам законодателя, депутаты разработали для соцсетей методические рекомендации с изложением законов, которые необходимо соблюдать.

Вопросы к TikTok возникли после размещения в соцсети видеороликов с призывом к несовершеннолетним участвовать в противоправных митингах и оказывать сопротивление сотрудникам полиции, а также суицидального контента. Эти материалы долгое время были в открытом доступе, напомнил Пискарев.

Также законодатели планируют провести встречу с руководством IT-гиганта Google. “Имеются у нас основания, чтобы провести аналогичный диалог и потребовать соблюдения законов”, – сообщил Пискарев.

По его словам, компания согласилась на встречу. К обсуждению планируется пригласить центральный офис Google, уточнил депутат.



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