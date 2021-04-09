Море, солнце и песок: Вера Брежнева на отдыхе с сестрой и дочерьми в Дубае

В конце марта старшая дочь певицы отметила круглую дату – Софье Киперман исполнилось 20 лет. Звездная мама девушки решила подарить ей путешествие в Арабские Эмираты, и вместе с сестрой именинницы, 11-летней Сарой, а также тетей и родной сестрой Веры, 36-летней Викторией они улетели в Дубаи.

И 39-летняя Вера Брежнева, и ее дочь активно делились фотографиями с отдыха в своих Instagram-аккаунтах. Мама и дочь устраивали фотосессии на пляже в купальниках, и в отеле в вечерних нарядах. Заметно, что старшее поколение – Вера с Викторией – и младшее в лице Софьи выглядят почти ровесниками. Причем настолько, что в комментариях подписчики не сразу узнают, где певица с сестрой, а где – старшая дочь Брежневой.

Различил их только по сумкам, у кого больше, тот старше,

– гласит один из комментариев под фото Веры с сестрой.

Дочь Веры Брежневой – Софья Вера Брежнева с сестрой Викторией

Кстати, один из снимков, который Вера опубликовала, будучи в отпуске, вызвал негодование и споры у интернет-пользователей. Пост о любимых книгах Вера Брежнева сопроводила откровенным снимком с открытой книгой и в бикини. Некоторые оказались оскорблены настолько, что призвали в комментариях заблокировать страницу певицы. Но большинство все же не увидело в нем ничего предосудительного.

Вера Брежнева Софья Киперман

Софья Киперман — первый ребенок экс-солистки “ВИА Гра” Веры Брежневой. Девочка родилась в 2001 году, ее отцом является Виталий Войченко. С ним Вера прожила несколько лет. В ноябре 2006 года она вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана, от которого она в 2009 году родила дочь Сару. Соня также взяла фамилию отчима. В октябре 2012 года пара объявила о расставании.

С октября 2015 года Брежнева состоит в браке с композитором и музыкальным продюсером Константином Меладзе. Они сыграли свадьбу в Италии. Торжество было простым, тихим, только для двоих, и, по задумке пары, общественность должна была узнать о нем далеко не сразу. Планы нарушили папарацци, которые сфотографировали Константина и Веру на выходе из мэрии после регистрации брака и передали снимки российским СМИ. Лишь спустя два с половиной года Вера и Константин решили рассказать о торжестве подробнее. Осенью 2017-го Константин стал гостем передачи Бориса Корчевникова “Судьба человека” и поведал о сказочных днях в Италии:

На нашей свадьбе никого не было. Мы это сделали по-простому, вдвоем в Италии, стараясь никого не напрягать и не делать из этого шумихи. Мне кажется, это совершенно естественно в ситуации, когда люди относятся друг к другу бережно, не хотят спугнуть свое счастье, а наоборот, хотят оставить хоть какой-то островок нормальной человеческой жизни для себя. Нас все равно кто-то сфотографировал – не получилось так тихо, как мы хотели, но в любом случае мы провели там 2-3 дня так, как мечтали, а не так, как предписывал этикет, сложные церемониальные правила и так далее. Я не говорю о себе, но, мне кажется, таким людям, как Вера, у которых и так хватает публичных обязанностей, хочется побыть в ощущении, что ты нормальный человек, что у тебя есть какая-то закрытая территория, где ты можешь быть самим собой.

Кстати, свадьба Веры совпала с балом дебютанток, на котором выступала тогда еще 14-летняя Соня. Из-за этого на балу она была чуть ли не единственной среди дебютанток, кто был без сопровождения и поддержки родных.

Софья Киперман