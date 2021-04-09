 

Умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп

09.04.2021, 14:20, Разное
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Печальная новость пришла из Букингемского дворца – супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался сегодня в возрасте 99 лет. До своего юбилея принц не дожил всего два месяца. 10 июня ему должно было исполниться 100 лет.

Это известие уже подтвердила пресс-служба королевы. Соответствующее заявление под черно-белым портретом Филиппа было опубликовано несколько минут назад в Instagram:

С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Королевская семья вместе с людьми со всего мира оплакивает его утрату.

Также пресс-служба добавила, что о месте и времени похорон будет сказано позднее.

Принц Филипп

Напомним, 16 марта 99-летний принц Филипп был выписан из Госпиталя святого Варфоломея, куда был переведен 1 марта из Больницы короля Эдварда VII. Изначально Филипп попал в больницу из-за некой инфекции, однако чуть позже представитель Букингемского дворца добавил, что у герцога обострилось и давнее заболевание сердца. Потребовалась небольшая операция, которую Филипп перенес хорошо. Последние дни своей жизни он проходил восстановление в родных стенах рядом с Ее Величеством Елизаветой II.

Последний раз в свет герцог Эдинбургский выходил в июле прошлого года. 20 ноября прошлого года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину свадьбы. А в январе супруги привились от коронавируса.

Королева Елизавета II и принц Филипп



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