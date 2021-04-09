Ежегодно на Землю падает 5 тысяч тонн космической пыли

Так называемые падающие звезды, которые многие из нас наблюдали в ночном небе, дополняют массу Земли ежегодно на пять тысяч тонн. Об этом заявляют ученые, отвечая на вопрос, сколько вещества попадает к нам из космоса.

Как правило, это обычная космическая пыль или мелкие метеориты, уточняют специалисты. Речь идет о естественном процессе, происходящем на каждой планете. Чем больше ее масса, тем больше она притягивает к себе блуждающую в межпланетном пространстве материю.

Собственно говоря, 5 тыс. тонн – это то количество, которое все-таки достигает поверхности Земли. На самом деле, в плотные слои атмосферы попадает большая масса. Но метеориты, как известно, полностью или почти полностью сгорают.