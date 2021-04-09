Компания Sony презентовала две новые модели беззеркальных фотокамер

Две обновленные модели полнокадровых беззеркальных камер a7R IIIa и a7R IVa представила компания Sony на официальной презентации. Как отмечают представители разработчика, речь идет об усовершенствованных версиях уже существующих устройств.

Камеры получили некоторые аппаратные улучшения, а также немного подправленный внешний вид. В принципе, их предшественницы также являются безупречными образцами японской электроники. Так что инженерам и дизайнерам оставалось добавить только некоторые штрихи, чтобы снова напомнить о себе на мировом рынке.

Не так уж и плохо, что Sony в этом деле ведет себя честно и не рассказывает сказки потребителям о выпуске якобы принципиально новых устройств, отмечают специалисты.