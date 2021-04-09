 

Москвичей ждет резкое потепление на выходных

09.04.2021, 14:02, Разное
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Гидрометцентр России прогнозирует значительное потепление в Москве на выходных. Погода будет практически летней.

В субботу воздух прогреется до 12-14 градусов тепла, на небе будет переменная облачность. Уже на следующий день столбики термометров поднимутся до 15-17 градусов Цельсия и подует тёплый юго-западный ветер, а ко вторнику температура может достигнуть 20 градусов тепла, сообщает RT.



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