 

Матвиенко: Россия раньше других может отказаться от ковидных ограничений

09.04.2021, 14:02, Разное
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Россия может отказаться от коронавирусных ограничений раньше других стран мира. Об этом она рассказала в своём блоге.

Матвиенко выразила уверенность, что страна “прежде других вступит в новое постковидное время”. Политик отметила, что это будет возможным после формирования коллективного иммунитета, укреплению которого будет способствовать массовая вакцинация во всех регионах, сообщает RT.



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