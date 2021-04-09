 

Вместо Путина: он бы взялся! – Личное мнение

09.04.2021, 13:42, Разное
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Директор Большого Московского цирка, дрессировщик тигров Эдгар Запашный решил сменить Владимира Путина на посту Президента России.


Фото: Соцсети

– А не желаете ли быть нашим Президентом после ВВ Путина?
– Я бы взялся за эту очень сложную работу!»

Чо, серьёзно? А Путина куда?

Эдгард прекрасно умеет дрессировать тигров. Как их дрессируют, ведь все мы знаем, правда? Сначала гоняют по арене кнутом на радость зрителям, а затем отправляют помирать в зоопарк.

Большой Московский цирк Запашный так вообще превратил в образцово-показательное заведение — мама помогает ему руководить и брат, и всё это, как я подозреваю, существует на наши деньги.

Впрочем, Эдрагрд силён не только родственными связями, но и деловыми. Не справится сам, есть команда лучших людей-соратников:


Фото: Соцсети

Гарик, Максим — красавцы. Тиман (без Пумбы своей на фото) опять же. Лучшие в своём деле!

Что за дела у них, я, правда, не совсем понимаю. Одного обзывают куколдом в интернетах, второго покинула исполнительница Серябкина. Третий так вообще — холостяк завидный. Ну этому маленькому сынку всегда мама сможет помочь советом.

Я бы посмеялась над этой манией величия в Интернете, если бы не понимала, что Запашный серьёзно нацелился стать президентом. Видите, как важно сидит? Как Масленица из мультика.

Мне же кажется, дрессировщик в какой-то момент профессионально так деформировался, решив, что старого тигра должен сменить молодой, и решил напрыгнуть.

В дикой природе такое кончается кровью.

Как отреагирует Путин на планы по своей замене? Думаю, посмеётся, конечно, как только узнает.

Если представить кошмар, в котором Эдрагд — президент, а мы — его тигры, ржать тут же расхочется. Не пора ли нам запретить в стране представления с животными, пока дрессировать не начали уже нас?

Источник: Лена Миро



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