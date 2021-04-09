 

Новый Ил-96-300ПУ для спецотряда «Россия» прошел первые летные испытания

09.04.2021, 13:28, Новости дня
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Первые заводские летные испытания нового Ил-96-300ПУ успешно завершились в пятницу на Воронежском авиазаводе (Воронежское авиастроительное объединение), где самолет был собран для специального летного отряда «Россия». Первый полет продолжался почти два часа, сообщил источник в авиаотрасли.

«Новый Ил-96-300ПУ для специального летного отряда «Россия» успешно завершил полет на первых летных испытаниях», – сообщил источник ТАСС.

По данным собеседника агентства, полет нового Ил-96-300ПУ начался в 10.30 мск и завершился в 12.24 мск.

Самолет Ил-96-300 является широкофюзеляжным дальнемагистральным пассажирским самолетом. В его аэродинамической компоновке, конструкции и системах применены новейшие конструкторские решения, обеспечивающие высокий уровень безопасности и экономичности самолета в эксплуатации. В РФ Ил-96-300 использует только специальный летный отряд «Россия», обслуживающий первых лиц государства. Совершивший в пятницу первый полет самолет стал 24-м Ил-96-300, собранным на Воронежском авиазаводе.

Ранее британские СМИ сравнили личные самолеты президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Авиалайнер российского президента оказался в два раза дешевле и короче, зато богаче по наполнению.



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