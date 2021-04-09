«Русал» купил убыточный завод в Германии

Российская компания «Русал» приобрела активы немецкой фирмы Aluminium Rheinfelden GmbH в городе Райнфельдене (земля Баден-Вюртемберг), пообещав продолжить выпуск алюминия на приобретенном заводе.

Как сообщил обер-бургомистр Райнфельдена Клаус Эбехардт, сделка уже одобрена властями. Однако министерство экономики и энергетики ФРГ пока не представило официальное подтверждение, передает Deutsche Welle.

Обер-бургомистр назвал понятным одобрение сделки Федеральным ведомством по картелям. В свою очередь российская сторона заверила, что завод продолжит стабильно выпускать алюминий. Кроме того, новый владелец пообещал вернуть на предприятие уже уволенных сотрудников.

Немецкая компания, являющаяся ведущим производителем алюминия в стране, в сентябре 2020 года из-за надвигавшейся неплатежеспособности прибегла к одной из форм процедуры банкротства, предусмотренных законодательством ФРГ. Руководство убыточного предприятия пыталось воспрепятствовать сделке с российской стороной, считая более привлекательным вариантом продажу завода группе инвесторов.

Ранее норвежское правительство остановило продажу компанией Rolls-Royce Group расположенного в королевстве завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines международному подразделению «Трансмашхолдинга» TMH International.