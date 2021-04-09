В МИД заявили о желании сотрудничать с партнерами по космосу

Россия стремится к дальнейшему развитию сотрудничества с международными партнерами в космической сфере, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы нацелены на дальнейшее сотрудничество с нашими партнерами и, как сказал президент РФ [Владимир Путин], будем выбирать такие сферы, которые помогают нам сближать позиции и, может быть, через космос лучше понимать друг друга на земле», – передает ТАСС слова Захаровой.

Дипломат сообщила, что 15 апреля постпредство РФ при Совете Европы (СЕ) проведет круглый стол, приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос и Международному дню космонавтики, в котором примут участие генсекретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам космонавт Сергей Крикалев, а также послы ряда государств –членов СЕ.

По ее словам, одной из тем мероприятия станут перспективы международного сотрудничества в космической сфере, в том числе с использованием возможностей Совета Европы.

Ранее в пятницу гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил, что европейская камера «Пилот-Д» для обеспечения высокоточной посадки российского модуля в рамках миссии «Луна-25» отправлена в Россию.