Ученые установили предположительное время зарождения Вселенной

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09.04.2021, 13:14, Разное
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Американские исследователи высказали предположение о времени зарождения жизни во Вселенной. Для этого специалисты Гарвардского университета исследовали околозвездные объекты и их химический состав.
Загадки зарождения Вселенной волнуют человечество с самых давних пор. Ученые разных стран мира высказывают свои версии формирования планет, появления воды и атмосферы на них, а также первых живых существ. Очередную попытку разобраться в этом сделали исследователи Гарвардского университета в США. По их мнению, жизнь на аналогичных Солнцу звездах могла появиться несколько миллиардов лет назад. Но данный факт, уверены ученые, не означает невозможность появления живых организмов на планетах систем карликовых звезд. Новые исследования доказывают, что через примерно 15 миллионов лет после так называемого Большого взрыва температура Вселенной понизилась до комнатной.

Благодаря этому даже на тот момент люди могли бы существовать и при отсутствии Солнца. Греть человечество мог бы даже только существующий тогда уровень радиационного фона. Однако из-за выделенного при Взрыве газа гелия, водорода, лития и ряда других тяжелых элементов, жизнь вряд ли могла зародиться. До появления воды и необходимых органических соединений тогда оставалось 50 миллионов лет.

Кислород же и углерод образовались в недрах звезд из водорода и гелия. Способы определения срока появления жизни заключаются в изучении небесных тел, вращающихся вокруг старейших звезд Вселенной. Повышенная концентрация углерода и пониженный процент металлов может свидетельствовать об их углеродистой основе. В таком случае на поверхности таких космических объектов должна быть хорошая питательная среда, подходящая для зарождения новой жизни.

Источник: inosmi.ru



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