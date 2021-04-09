Названы самые богатые холостяки России

Финансовый журнал Forbes перечислил самых богатых россиян, которые пока не состоят в отношениях. Их состояния исчисляются миллиардами долларов.

Список возглавил основатель “ВКонтакте” и Telegram Павел Дуров. 36-летний предприниматель владеет активами на сумму в 17,2 миллиарда долларов. Вторую строчку занял владелец “Альфа-Групп” Михаил Фридман, состояние которого оценивается в 15,5 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров знаменитый бизнесмен Роман Абрамович: 54-летний экс-губернатор Чукотки владеет состоянием в 14,5 миллиарда долларов, сообщает телеканал “360”.