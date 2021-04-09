 

Политолог Булавин о конфликте в Донбассе: Зеленский валяет дурака и тратит время непонятно на что

09.04.2021, 13:08, Разное
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В конце марта – начале апреля ситуация на юго-востоке Украины ухудшилась. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об увеличении числа обстрелов со стороны Киева. По его словам, власти продолжают подтягивать людей и боевую технику к линии соприкосновения.

На фоне обострения конфликта украинский президент посетил Катар. Политолог Александр Булавин отметил, что украинцы плохо отнеслись к отъезду главы государства. “Все прекрасно понимают, что Зеленский просто валяет дурака и тратит время непонятно на что”, – сказал эксперт.

Чтобы сгладить впечатление и поднять свой рейтинг, политик решил посетить Донбасс. Зеленский побывал на передовых позициях и поговорил с военными. Булавин усомнился в том, что визит президента может действительно повлиять на конфликт на юго-востоке Украины.

В комментарии “ПолитНавигатору” эксперт подчеркнул, что поездки Владимира Зеленского в зону боевых действий случаются редко и носят спонтанный характер. Булавин добавил, что ситуация в Донбассе развивается сама по себе, президент не может остановить ее или, наоборот, разжечь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вступление в НАТО положит конец конфликту на юго-востоке страны. Политик возложил вину за обострение ситуации на Россию и призвал страны, участвующие в Альянсе, расширить присутствие в Черноморском регионе.



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