Мнение: Россия показала, что сила в доброте!



Здравствуйте, товарищи! Не забывайте, что у меня еще есть и несколько каналов на Ютубе! И вот недавно вышел выпуск о том, что Россия фактически СИЛОЙ ДОБРА гасит, и гасит от души, западную т.н. SOFT POWER. От чего в Вашингтоне в бункере Байдена аж кушать не могут.

Говорить можно много, но лучше один раз посмотреть. Сценарии я не выкладываю по нескольким причинам, а в частности: чтобы не воровали и чтобы своровав, не делали совершенно бестолковые подделки – ибо я пишу свои тексты, чтобы потом начитывать их так, как это делаю только я и мои голоса в голове. Плюс, в сценарий прописаны киновставки, которые дополняют смысл сказанного, а сухим текстом это вот 146% не передать.

Так что, добро пожаловать к просмотру и подписывайтесь! Прямая ссылка на ролик вот https://www.youtube.com/watch?v=8dJcmxLK8DA .

Счастья вам.

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