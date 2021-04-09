 

Скандалы: Адвокат Дмитрия Захарченко пошел по пути клиента

09.04.2021, 12:46, Разное
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Защитника полковника МВД заподозрили в причастности к передаче взятки

Как стало известно “Ъ”, следственный комитет и ФСБ заинтересовались деятельностью одного из адвокатов экс-полковника-миллиардера из ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко. По версии, которую проверяет следствие, защитник Александр Горбатенко мог поучаствовать в качестве посредника в деле о передаче взятки. По данным “Ъ”, тревогу забили другие защитники Дмитрия Захарченко, после того как их коллега Александр Горбатенко не явился на очередное слушание по уголовному делу экс-полковника в Пресненском райсуде Москвы. Сейчас Дмитрия Захарченко вместе с бывшим совладельцем Группы компаний 1520 Валерием Маркеловым и двумя другими фигурантами судят по обвинению в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК) на общую сумму 1,4 млрд руб.

Ранее борец с коррупцией из МВД, у которого у самого, вкупе с родными и близкими, были конфискованы активы на 9 млрд руб., был осужден Пресненским судом на 12,5 года строго режима за взяточничество и воспрепятствование правосудию. При этом по одному коррупционному эпизоду его оправдали, признав право на реабилитацию.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

После заседания защитники попытались прояснить судьбу коллеги и узнали, что, по предварительным данным, Александр Горбатенко мог быть задержан сотрудниками СКР и ФСБ, которые расследуют уголовное дело о даче взятки почти в 20 млн руб. сотрудникам подмосковной полиции.

Якобы защитник выступал посредником между стражами порядка и предпринимателем, который был задержан на Северном Кавказе и вскоре будет доставлен для следственных действий в столицу.

Телефон самого Александра Горбатенко был отключен, а его коллеги, воздержавшись от официальных комментариев, выразили надежду, что история с адвокатом окажется недоразумением и разрешится без его уголовного преследования.

Оперативно получить комментарии в СКР и ФСБ “Ъ” не удалось.

Николай Сергеев



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