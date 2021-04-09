Захарова назвала «гипотетической глупостью» идею переноса переговоров по Донбассу из Минска

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «гипотетической глупостью» возможность переноса заседаний контактной группы по Донбассу из Минска в другую страну. По ее словам, этот вопрос предметно не обсуждается.

«Это такая же гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что Белоруссия не поднимала вопроса о возможном переносе заседаний из Минска. «Зачем все это заявляется? Ответ очевиден. Дело тут не в утрате доверия к Белоруссии, которая находится якобы под влиянием России, эту версию нам пытались «продать». Дело в целенаправленной линии Киева на срыв выполнения взятых на себя в рамках минского комплекса мер обязательств по урегулированию внутриукраинского конфликта на основе прямого диалога с Донецком и Луганском», – добавила Захарова.

Она подчеркнула, что вопрос о переносе заседаний контактной группы из Минска в другой город предметно не обсуждается.

Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе.