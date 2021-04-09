Женщину заподозрили в нанесении резаных ран дочери в Москве

Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации девочки с резаными ранами, которые, по словам подростка, нанесла ей мать, информирует пресс-служба столичного надзорного ведомства.

«По предварительной информации, 9 апреля 15-летняя девочка поступила в одну из столичных больниц с телесными повреждениями в виде множественных резаных ран головы, шеи и предплечья. Со слов девочки, телесные повреждения ей причинила мать. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение. Семья состоит на соответствующем профилактическом учете», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Проверку проводит Люблинская межрайонная прокуратура. Прокуроры должны установить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности проведения уполномоченными органами индивидуальной профилактической работы с семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также действиям матери по исполнению ею своих родительских обязанностей.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, говорится в сообщении.

Ранее сотрудники УВД по Юго-Восточному округу направили в суд материалы о лишении родительских прав 33-летней москвички, которая чуть не зарезала свою дочь.