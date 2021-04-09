 

Продажи автомобилей с пробегом в марте выросли на 10%

09.04.2021, 12:28, Новости дня
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В РФ за прошлый месяц продали свыше 476 тысяч подержанных автомобилей.

Данный объем свидетельствует об увеличении спроса на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В марте наибольшим спросом среди подержанных машин пользуется марка Lada, на которую пришлись более 111 тысяч сделок. На втором месте по популярности остается компания Toyota, автомобили которой приобрели свыше 53,8 тысячи клиентов.

В тройку лидеров также вошла японская компания Nissan, автомобили которой приобрели около 27 тысяч клиентов на отечественном рынке. Всего за первый квартал на вторичном рынке легковых автомобилей осуществили около 1,24 млн сделок, что на 3,3% больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года.



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