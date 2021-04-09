 

Новый кроссовер Kia Sonet стал семиместным в Индонезии

09.04.2021, 12:28, Новости дня
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В Индонезии официально презентовали новый компактный кроссовер Kia Sonet.

В свою очередь, модель в прошлом году изначально выпустили на индийском рынке. Вместе с тем автомобиль имеет трехрядный салон. В улучшенном исполнении применили стильные бамперы, а также видоизменили головную оптику и другие параметры. Вместе с тем автомобиль имеет аналогичный салон, как и в базовой комплектации кроссовера.

Для рынка Индонезии применили под капотом 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 115 л.с. Также покупатели смогут выбрать кроссовер Kia Sonet с 6-ступенчатой коробкой передач или вариатором. Во всех комплектациях ограничились передним приводом для данного кроссовера.



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