Ученые назвали продукт, помогающий избавиться от жира на животе

Ученые, которые представляют Университет Иллинойса, назвали продукт, помогающий избавиться от жира на животе. Его скопление происходит из-за чрезмерного потребления калорий или при недостаточной активности человека.

В брюшной полости расположен висцеральный жир, обволакивающий крупные органы. Именно из-за него происходит запуск механизмов преждевременного старения. Кроме этого, наличие жира на животе способствует развитию рядя серьезных заболеваний, среди которых и диабет второго типа.

Специалисты установили, что от висцерального жира помогают избавиться оливки. Этот продукт богат полифенолами и жирами, полезными для организма. При этом, у них достаточно низкая плотность калорий, поэтому оливки способствуют похудению. Благодаря мононенасыщенным жирам, которые они содержат, улучшается уровень холестерина.

Ученые рекомендуют ограничить употребление вредных трансжиров, снизить уровень ненасыщенных соединений до 7%, а показатель общего жира держать в пределах 20-30% от всего количества калорий.

Источник: profile.ru