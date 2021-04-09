 

При каких симптомах нужно срочно идти к врачу: медик дал советы

09.04.2021, 12:16, Разное
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Врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный рассказал о симптомах, при которых необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту. Они могут сигнализировать о серьёзном заболевании.

По мнению Безымянного, немедленного посещения поликлиники требует повышение давление, боль в суставах и ухудшение памяти. Также следует посетить врача при резком похудении и наборе веса, сонливости, раздражительности, повышенной тревожности и выпадении волос, сообщает телеканал “360”.



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