 

Сколько взрослых россиян берут деньги у родителей

09.04.2021, 12:16, Разное
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Более половины россиян уверены, что взрослые дети должны оказывать финансовую помощь своим родителям. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

22% участников исследования заявили, что постоянно помогают родителям материально. Однако 35% респондентов считают, что помогать им следует лишь тогда, когда они находятся в затруднительном положении. При этом почти каждый пятый (18%), напротив, сам получает финансовую поддержку родных, сообщает телеканал “360”.



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