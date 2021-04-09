На военной выставке «День инноваций» показали более 120 новых проектов

Свыше 120 новых проектов представлены на выставке «День инноваций», проходящей в Военном инновационном технополисе «Эра» в период с 7 по 9 апреля, доложил министру обороны Сергею Шойгу начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров.

«На выставке представлено более 120 инновационных проектов, разработанных операторами научных рот совместно с участниками технополиса «Эра», научно-исследовательскими и образовательными организациями Минобороны России, а также предприятиями промышленности», – цитирет ТАСС Гончарова.

По его словам, экспозиция выставки организована по восьми кластерам в соответствии с направлениями исследований технополиса и охватывает все сферы – воздух, воду, сушу.

Среди экспонатов, представляющих наибольший интерес, Гончаров назвал, в частности, беспилотный летательный аппарат «Муха», позволяющий получать разведывательную информацию из труднодоступных зон и помещений, таких как туннели, гроты, подвалы. Институт инженерной физики и Военно-топографическое управление ВС РФ представили макет «Единого комплекса астрономо-геодезического и навигационного обеспечения» – первого в вооруженных силах пункта гравиметрической колокации.

Представлены первый отечественный секвенатор для определения аминокислот и портативная лаборатория, позволяющая проводить ПЦР-исследования в полевых условиях.

По словам Гончарова, всего с февраля по май в научно-исследовательских и образовательных организациях Минобороны спланировано 37 тематических выставок «День инноваций Минобороны», из которых 18 проведены, на них представят 575 инновационных проектов.

Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и замминистра обороны генерал армии Павел Попов осмотрели в пятницу основные экспонаты выставки «День инноваций». По поручению Шойгу Цаликов и Попов приняли участие в приемке научно-производственного центра «Кулибин», созданного в технополисе, осмотрели его корпуса и оборудование.

На статической стоянке перед центром «Кулибин» заместители министра обороны, в частности, осмотрели образец-демонстратор боевой машины реактивной системы залпового огня МС-522 калибра 80 мм разработки НПО «Сплав». Система предназначена для поражения площадных, групповых и одиночных целей, включая объекты бронетанковой техники, легкоуязвимой техники, живой силы противника. Цели могут быть как открыто расположенными, так и находящимися в фортификационных сооружениях.

Также была представлена экспериментальная платформа «Маркер», предназначенная для отработки, изучения и практического внедрения всех самых передовых технологий, связанных с системами технического зрения, высокоскоростных приводов, навигации и гибридных силовых установок. Разработкой системы технического зрения, не имеющей аналогов в мире, занимались непосредственно операторы научных рот технополиса «Эра».

Были также представлены первый демонстратор авиационных средств поражения с отечественным нейропроцессором на борту, автоматизированная система «Паспорт» с мобильной информационной системой «Кварц», программно-аппаратный комплекс обработки видовой информации средств дистанционного зондирования Земли с применением нейросетевых технологий.

В ходе осмотра замминистра Цаликов поставил задачу разработчикам максимально быстро внедрить новую технику.

Напомним, в среду на выставке «День инноваций Минобороны России» был представлен робот-манипулятор с обратной тактильной связью, его можно применять в космосе и на больших глубинах.