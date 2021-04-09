 

Захарова рассказала о сочиняемых США небылицах про содержание Навального

09.04.2021, 12:14, Новости дня
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Вашингтон сочиняет небылицы об условиях содержания Алексея Навального, при этом в самих США нарушают права заключенных, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы ставим перед американской стороной вопрос и делаем это постоянно на самых разных уровнях, вопрос об освобождении всех несправедливо осужденных или задержанных российских гражданах и о возвращении их на Родину по гуманитарным соображениям. Однако официальный Вашингтон, который постоянно озабочен правами человека во всем мире, но только не у себя дома, игнорирует наши аргументы», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Он добавила, что вместо этого в США «просто сочиняют небылицы, рассказывают какую-то чушь про условия содержания российских осужденных, в частности, Навального».

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные. 



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