СПЧ предложил вывести популярных блогеров в правовое поле

Блогеров, имеющих большое количество подписчиков, необходимо постепенно вводить в правовое поле, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Если подойти формально, то пора придавать блогерам с большим количествам подписчиков статус СМИ. С другой стороны, и в журналистском сообществе есть голоса, что не нужно пока этого делать. Явление это [блогерство] новое совсем. Мое мнение – надо двигаться в сторону того, чтобы постепенно вводить блогеров в правовое поле», – передает ТАСС слова Фадеева.

По его словам, он знает несколько блогеров, которые сами желали бы «двигаться в правовое поле». «Эту постепенность я бы продумал вместе с блогерами, чтобы и им было комфортно», – добавил глава СПЧ.

Полпред президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев добавил, что работа блогеров с аудиторией на данный момент не сформулирована в правовом пространстве. «Это может привести к разным последствиям», – отметил полпред.

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