Личное: “Если захочет, сам позовет”

Очень часто люди пишут “почему он не уходит, если разлюбил?” или “почему она улыбается мне, если не хочет встречаться?” или как здесь “почему он пишет, если не ищет личных встреч?”

Это Штурманы, которые считают, что если человек сказал А, он должен сказать и Б, и думая так, помогают ему щипцами или паровозом.

Но человек может сказать А, а потом Г или больше ничего, это его личное дело и его собственный контекст. Человек не уходит, потому что его что-то держит: жалость, чувство долга, инертность, тревожность, мысли о какой-то выгоде, надежда на лучшее или все вместе. Человек улыбается, потому что любит улыбаться, улыбчивый, а не потому что хочет с вами встречаться. А пишет человек, потому что любит писать, общительный онлайн, а личных встреч не ищет. Только Штурманы все время достраивают за других цепочку, и непременно ту, которую сами хотят. Цепочку можно достроить в любую сторону, но Штурман всегда считает сторону, которая нравится ему, единственно возможной логикой. На то он и Штурман.

Учитесь для начала записывать нелогичное на ваш взгляд в загадки, но не разгадывать их, это уже шаг на пути к тому, чтобы не навязывать другим свою логику. А со временем надо осознать, что логика поведения зависит от особенностей человека, его мотивов, его приоритетов, многие из которых вас не касаются. Это и образует чужую субъектность, которую вы должны уважать. А если вы считаете, что все такие же как вы и хотят того же, да еще с вами во главе, вы смотрите на человека как на собственную вещь.

Разбирайте сами это письмо, друзья. Здесь хорошо видно, что автор считает нелогичным такое поведение героя, которое как раз очень логично, а нелогичны ожидания автора. Опишите, почему ожидания автора нелогичны и почему автор считает их логичными.

nomore

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Пожалуйста, возьмите мое письмо на разбор.

Мне 34 года, я замужем, есть ребенок 7 лет. Проходила у Вас три теста, есть сертификат за конфликты.

Три с половиной года назад мы переехали жить в Канаду. Первые полтора года я ждала документы и по закону не могла ни учиться, ни работать. Потом получила статус постоянного резидента, устроилась на работу близкую к моей специальности и начала работать над подтверждением диплома и вообще искать возможности влиться в профессию. Записалась на языковую онлайн программу для архитекторов.

Там я познакомилась с М. На первых же занятиях он предложил создать группу в Вотсапе для всех нас, взял контакты у препода, всех нашел и организовал. Преподаватель наша его очень любила. Чуть что, М. М. М. Он у меня все время на экране был. Но мы с ним никогда не общались, ни на занятиях, ни в группе в Вотсапе.

Однажды он отправил мне личное сообщение, что прикольные сережки. Мы с ним перекинулись парой фраз, и я снова на занятия переключилась. Но ощущения от общения остались приятные.

В конце курса мы сдавали экзамены, получили сертификаты, все это как раз перед самым Рождеством и все друг друга поздравляли. Я тоже отправила всем сообщение в общей группе, он ответил на него что-то общее для всех, а потом написал мне в личку «И желаю тебе тонну прикольных сережек». И я его нечаянно забанила. А когда разблокировала, сообщение пропало.

-М, привет! Я тебя случайно заблокировала и сообщение пропало

-Ахах. Я написал, что желаю тебе тонну прикольных сережек.

-(смайлики). Смешно получилось. Ты мне всего хорошего, а я тебя в бан.

-Ахах! Больше не буду. Ты, главное, не злись. Я вообще-то хороший.

-Вообще-то да.

Так мы начали переписываться и мне захотелось познакомиться лично.

Еще осенью, когда наш курс только начался, я предлагала в общей группе ребятам встретиться, погулять по городу. К нам на работу год назад взяли девушку, тоже архитектора, и мы с ней сдружились и ездили все лето на великах смотреть архитектуру. Ну и я под это дело предложила остальным. Мы встретились, погуляли, всем понравилось и решили, что надо еще обязательно собраться. М. там не было. Я в Телеграме создала канал с вело и пешими маршрутами по районам и зданиям, ссылками на что посмотреть в городе, чат, чтобы можно было звать друг друга куда-то сходить.

Там я и написала, что есть идея пойти в такой-то район. М. мне сразу скинул скрин

-Это ты?

-Что я?

-Название канала.

-Я админ, да. А что?

И опять мы с ним проболтали до самой встречи. Пришел. Правда, мне показалось, что ему не понравилось. Но он в конце прогулки спрашивал, а каждые ли выходные мы ходим. Я сказала, что, конечно, нет. По настроению и по погоде. Послезавтра с коллегой, наверное, пойдем. Он спросил, а можно и ему тоже, если мы пойдем. Я подумала, что из вежливости так говорит, но, обрадовалась, да конечно! Потом еще писал и спрашивал, что мы решили. А мы решили и пошли. А вот он с утра отменил, сказал, что срочно надо заказчику что-то сделать.

И потом у нас такая переписка сложилась. Я что-то пишу в его общей группе в Вотсапе для всех, а он мне отвечает в личку от себя. И мы, получается, опять переписываемся. Мне наша переписка нравилась, с ним весело. И я позвала его уже лично, без всяких групп, встретиться погулять по маршруту, если он сможет. Он так радостно ответил, что с большим удовольствием, я даже не ожидала, после прошлого отказа. Мы договорились на субботу, а в пятницу вечером он мне пишет:

-Ты готова к завтра?

-Я думаю, да. А что?

-Думаешь? Слушай, я завтра немножко опоздаю, я буду там-то. Напишу тебе, когда буду заходить в метро.

Я ответила окей, а про себя подумала, что он мне напишет за 10 минут до встречи, что опаздывает на 20 минут и я буду его ждать, как дура. И решила, что никуда не пойду. А за 5 минут до встречи он написал:

-Прости, что я тебя опять продинамил. Но я только что проснулся. Мы с соседом всю ночь пили до потери сознания. А ты все равно идешь?

-Ахах. Нет, я дома останусь

-А завтра хочешь пойти?

-Не знаю, мне надо еще проект закончить. Давай посмотрим сколько я успею сделать.

Он прочитал, но ответил поздно вечером, что «тогда напиши мне, если решишь идти».

-М, ты шутишь что ли?

-Почему?

-Я тебя уже два раза звала и два раза ты отменял. Думаешь, я тебя еще раз позову? Напиши завтра сам.

Утром спросил не хочу ли я встретиться на чашку кофе. При встрече сразу начал оправдываться. Я говорю, да я не злюсь совсем. Он говорит, а надо бы. А мне, наоборот, смешно. Но я решила, что это все мои щипцы и скалки, заставила его себя пригласить и решила его не звать никуда больше. Если захочет, сам позовет.

Потом мы еще переписывались, но в группе я писать перестала, и в инсте появляться тоже. И думала, что все сойдет на нет.

Но он мне опять написал. Кинул ссылку, без привет, как дела, без вообще каких-либо комментариев.

-Привет! Это что?

-Привет! Это моя вторая статья для журнала.

-А первая где?

И опять мы переписываемся. Неделю назад разговаривали с кем мы общаемся после курса и я, кроме всего прочего, сказала, что мне тяжело все время онлайн, я люблю видеть людей, когда общаюсь. И он мне в конце:

-С нетерпением жду прогулки!

Я ответила, что тоже.

Но не зову никуда. Как я его позову, после всего вот этового?

И мне это уже надоело. Решила уже перестать отвечать. Правда, это глупо! В прошлый раз скинул презентации полезные. Потом скинул фотку сертификата, что ему подтвердили диплом. Я же не могу совсем промолчать. Он мне с моим заявлением помогал.

-Фотка

-Воу! Поздравляю!

-Я так рад!!! (смайлики)

-Могу себе представить! Значит, ты теперь интерн архитект?

-Нет, но я могу теперь зарегистрироваться. В любой провинции, в которой захочу.

-И в какой же провинции?

-Саскачеван (очень далеко от нас)

-(ржущие смайлики) Удачи!

-(ржущие смайлики)

А потом он мне писал, что сдавал экзамен на строительные нормы, но ему нужно пересдавать из-за технических неполадок.

-А что случилось?

-Компьютер отключился

Ничего не ответила. И думаю уже все. Но нет. Он мне опять вчера прислал фотку, что подал заявление на интерна. Просто фотка, даже без привет.

Я чувствую, как завязла в этой переписке. Почему он мне до сих пор пишет? Он у меня пятерку хочет получить за все свои сертификаты? У меня с друзьями никогда такого не было. У нас всегда общие дела, кроме болтовни.

Эволюция, Вы такая невероятная! Спасибо Вам огромное за Ваш блог и очень надеюсь на Ваш совет!