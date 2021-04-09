Певица МакSим поделилась редкими фотографиями младшей дочери

37-летняя певица Марина Абросимова (больше известная как МакSим) в ноябре прошлого года начала жизнь с чистого листа, точнее, с чистой страницы в Instagram. Девушка удалила все предыдущие публикации и стала наполнять ленту кадрами из новой жизни. Однако фотографий ее дочерей – 12-летней Александры и 6-летней Марии – там было совсем немного. Последний раз девочек певица показывала перед Новым годом, а на днях опубликовала новые кадры младшей дочери в белом бальном платье.

Впервые Марию певица показала в эксклюзивной съемке для HELLO! в октябре 2019 года. Также она дала большое интервью о детях, новом доме и личной жизни.

Мария

Напомним, в апреле 2019 года певица попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. После очередного концерта из всероссийского тура она должна была вылететь в Москву на съемки своего нового клипа “Абонент не доступен”. Об этом сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова на своей странице в Instagram. Восстановление заняло много месяцев. После аварии певица объявила, что завершает музыкальную карьеру, однако в конце марта этого года представила новую песню “Спасибо” и клип к ней.

В декабре 2019 года МакSим объявила о помолвке, не раскрывая имени избранника. Для нее этот брак будет вторым. Ранее певица была замужем за звукорежиссером Алексеем Луговцовым, от которого родила дочь Александру. Счастливой семьи, впрочем, не получилось — Алексей и Марина развелись в 2011 году, спустя три года после свадьбы. Свою вторую дочь, Марию, МакSим родила в 2014 году в отношениях с бизнесменом Антоном Петровым. Но от возлюбленного Марина так и не дождалась заветного предложения — его он сделал другой, когда певица была уже беременна.

МакSим с Александрой и Марией