Hyundai анонсировал спортивный кроссовер Kona N 2022 года

Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени презентует публике спортивный кроссовер под названием Kona N.

В свою очередь, производитель пока не озвучил точную дату выхода на рынок, однако некоторые характеристики уже объявлены. Под капотом установят 2-литровый турбированный агрегат, который выдает 280 л.с. мощности. Также автомобиль оснащается роботизированной трансмиссией и доработанной подвеской. Особенности предложенной КПП является применение 8 режимов управления, включая экономичный и гоночный.

Ранее спортивный кроссовер Kona N протестировали на знаменитой трассе Нюрбургринг. Более точные параметры производительности и другие особенности автомобиля будут объявлены несколько позже.