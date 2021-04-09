 

Hyundai анонсировал спортивный кроссовер Kona N 2022 года

09.04.2021, 11:36, Новости дня
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Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени презентует публике спортивный кроссовер под названием Kona N.

В свою очередь, производитель пока не озвучил точную дату выхода на рынок, однако некоторые характеристики уже объявлены. Под капотом установят 2-литровый турбированный агрегат, который выдает 280 л.с. мощности. Также автомобиль оснащается роботизированной трансмиссией и доработанной подвеской. Особенности предложенной КПП является применение 8 режимов управления, включая экономичный и гоночный.

Ранее спортивный кроссовер Kona N протестировали на знаменитой трассе Нюрбургринг. Более точные параметры производительности и другие особенности автомобиля будут объявлены несколько позже.



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