 

Бренд Hyundai обновит роскошный седан Azera

09.04.2021, 11:36, Новости дня
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Известный бренд Hyundai объявил подробности о новом не анонсированном седане Hyundai Azera для рынка Южной Кореи.

В свою очередь, презентация автомобиля состоится в 2022 году, тогда как обновленный экземпляр оказался существенно габаритнее актуальной версии. В свою очередь, данная модель получила улучшенный салон с качественными материалами отделки. Распознать автомобиль можно по решетке радиатора, бамперам, головной оптике.

Пока уровень производительности и задействованные остальные узлы умалчиваются, однако эксперты уверены, что модель получит новые агрегаты, не примененные в новом исполнении автомобиля. Остальные характеристики будут сообщены уже в скором времени, однако подробности пока умалчиваются.



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