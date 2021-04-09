Бренд Hyundai обновит роскошный седан Azera

Известный бренд Hyundai объявил подробности о новом не анонсированном седане Hyundai Azera для рынка Южной Кореи.

В свою очередь, презентация автомобиля состоится в 2022 году, тогда как обновленный экземпляр оказался существенно габаритнее актуальной версии. В свою очередь, данная модель получила улучшенный салон с качественными материалами отделки. Распознать автомобиль можно по решетке радиатора, бамперам, головной оптике.

Пока уровень производительности и задействованные остальные узлы умалчиваются, однако эксперты уверены, что модель получит новые агрегаты, не примененные в новом исполнении автомобиля. Остальные характеристики будут сообщены уже в скором времени, однако подробности пока умалчиваются.