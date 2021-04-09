Диетолог рассказала о самом полезном способе приготовления яиц

Диетолог Ольга Деккер рассказала, в каком количестве и какие можно есть яйца, а также назвала самый полезный способ их приготовления. По словам нутрициолога, которая представляет Нацобщество диетологов, ВОЗ не ставит какие-то конкретные ограничения в день.

Лучше ориентироваться на собственные нормы по употреблению ккал. При этом, как отметила диетолог, важно учитывать баланс различных соединений в ежедневном рационе. В среднем вареном яйце примерно 68 килокалорий. Также Ольга Деккер развеяла миф о том, что данный продукт повышает «плохой» холестерин. Нутрициолог напомнила, что 80% этого органического соединения вырабатывается в печени, а только 20% зависит от рациона питания. Поэтому употребления яиц никак не сказывается на уровне «плохого» холестерина.

Самым полезным способом приготовления является глазунья или яйцо всмятку. Слишком долго жарить или варить этот продукт не стоит, так как белок из него очень плохо усваивается. Однако завтраки должны быть разнообразные, поэтому каждый день есть, например, омлет не стоит. В рацион лучше включать различные яйца, потому что у каждого из них собственный аминокислотный профиль. На их качество не влияет возраст птицы-несушки.

Кроме этого, диетолог развеяла некоторые мифы о вреде желтка. В нем высокое содержание лецитина, который нормализует метаболизм и необходим для построения клеток организма.

Источник: www.instagram.com