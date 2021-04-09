Ульяновскую область возглавил слушатель “школы губернаторов”

Уже 39 выпускников и слушателей программы занимают должности губернаторов, отметил руководитель ВШГУ, генеральный директор «АНО Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Это говорит о том, что участники программы получают необходимые для управленца навыки, считает он.

“Умеют формулировать стратегические приоритеты в работе, применять современные инструменты для достижения целей, эффективно работать в команде», – перечислил Комиссаров.

Он напомнил, что до назначения Русских был членом Совета Федерации, состоял в КПРФ. Одна из особенностей “школы губернаторов” – возможность объединить на одной площадке людей разных позиций, подчеркнул Комиссаров.

По его словам, у слушателей есть уникальная возможность для профессионального роста в окружении сильных лидеров.

“Умение договариваться и взаимодействовать в команде – одни из ключевых навыков, которые осваивают слушатели», – сказал Комиссаров.

“Школа губернаторов” была запущена по поручению Владимира Путина в 2017 году. 35 выпускников и слушателей стали заместителями федеральных министров, трое – руководителями министерств. Многие получили назначения во время обучения.